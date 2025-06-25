СМИ: Обыски проходят у госсекретаря Дагестана Магомедова

В Дагестане проходят обыски у госсекретаря республики Магомед-Султана Магомедова, пишет Baza.

По данным телеграм-канала, мероприятия проводятся в доме чиновника, а также у его родственников. Кроме того, обыски проходят в кабинете Магомедова в здании правительства республики.

Обыски у госсекретаря Дагестана, предварительно, связаны с уголовным делом о незаконной приватизации "Дагнефтебазы", сообщает Shot. Ранее она принадлежала правительству республики, но в 2005 году стала частной, и возглавил ее Магомедов. Телеграм-канал утверждает, что всю недвижимость, принадлежащую чиновнику и его семье, могут конфисковать.

Магомедов был назначен на пост госсекретаря республики в 2021 году. Он также являлся депутатом Государственной думы 6-го созыва, основателем и бывшим президентом футбольного клуба "Анжи".

Shot напоминает, что Магомедова ранее ловили на сокрытии имущества. В 2017 году, когда он был депутатом Народного собрания Дагестана, у него обнаружили квартиру в Москве за 95 млн рублей. Она была записана на его супругу и не фигурировала в сведениях о доходах.