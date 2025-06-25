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Происшествия Москва
Фото: Накануне.RU

В Москве "взяли" двух агентов спецслужб Молдавии

В Москве задержаны агенты молдавских спецслужб. Два гражданина этой страны по документам прикрытия прибыли в столицу России ради нарушения безопасности страны.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемые признались. Они арестованы. Им грозит до восьми лет колонии, сообщает центр общественных связей ФСБ России.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в России. Их организацию вменили гражданину Молдавии. Речь идёт о гражданине Молдавии Мариусе Пруняну. Ранее он воевал в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ). По версии спецслужбы, он через Латвию привёз в Россию бомбы для совершения терактов. Позже стало известно, что Украина в Молдавии вербует агентуру для преступлений в России.

Теги: Молдавия, спецслужба, агенты


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Ранее 14.04.2025 09:00 Мск Гражданину Молдавии вменили подготовку терактов в России

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