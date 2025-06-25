На Алтае приняли закон о ликвидации сельских поселений, несмотря на митинги и протесты

В Республике Алтай следом за Красноярским краем (и с такими же протестами) ликвидировали сельские поселения как отдельные муниципалитеты. Реформа была неодобрительно встречена местным населением региона, где есть только один город – Горно-Алтайск.

Перед рассмотрением законопроекта в местном Госсобрании в Горно-Алтайске прошел митинг, в нем участвовала часть депутатов парламента республики (в том числе "единороссы").

Законопроект был внесен в парламент главой республики Андреем Турчаком.

Реформа предусматривает ликвидацию сельских поселений как самостоятельных муниципалитетов (соответственно, не будет ни глав муниципалитетов, ни сельсоветов). Турчак попытался объяснить, что цель реформы – "удобство жителей <…> чтобы их не футболили при решении вопросов от одного уровня власти к другому".

Также сторонники реформы заметили, что после серии митингов и акций протеста в законопроект внесли поправки – оставили возможность прямых выборов глав округов (они заменят муниципальные районы).

Протестные акции были многочисленными. Противники законопроекта перекрывали Чуйский тракт, митинг в Горно-Алтайске собрал от 1 тыс. до 3 тыс. человек, пишет "Коммерсант".

"Добреньким быть легко, но вы попробуйте быть по-настоящему добрыми",— заявил после принятия закона Андрей Турчак.