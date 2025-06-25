В Пермском крае в поселке Большая Соснова во время пожара погибли мать и сын

В Пермском крае в поселке Большая Соснова во время пожара погибли 51-летняя женщина и ее 32-летний сын, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю.

Пожар произошел ночью на Набережной улице. Загорелся жилой дом и веранда. Пожар ликвидировали на 48 квадратах 14 пожарных и пять единиц техники. Для установления причины на месте работают дознаватель МЧС России и следователь СК.

В СКР сообщили, что по факту гибели людей проводится проверка. Предварительной причиной послужило нарушение правил эксплуатации электроприборов. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы для установления причины пожара и гибели людей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.