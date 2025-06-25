Минкульт сможет лишать проката фильмы сомнительного содержания

Министерство культуры сможет лишать кинокартины, которые дискредитируют духовно-нравственные ценности, прокатных удостоверений, это касается не только обычных кинотеатров, но и онлайн. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Законопроект был внесен еще в 2022 году в развитие указа президента России о традиционных духовно-нравственных ценностях. Предполагается, что владельцы аудиовизуальных сервисов должны соблюдать требования о недопустимости распространения фильмов без прокатного удостоверения.

Индустрия онлайн-кинотеатров растет, количество их подписчиков составляет порядка 60 млн зрителей. При этом госпошлина за оформление прокатного удостоверения составляет всего 3,5 тысячи рублей, то есть дополнительной финансовой нагрузки как таковой нет.

Депутат Антон Горелкин говорит, что прокатчики стремятся делать деньги на показе порнографии, романтизации преступлений, показе психических отклонений, нездоровых отношениях между людьми, в том числе в семье. Теперь появится способ этому противостоять. За публичную демонстрацию фильма без прокатного удостоверения положен штраф в 50 тысяч рублей. Депутат Павел Федяев отмечает, что это смехотворная сумма по сравнению с оборотом отрасли. Отдельный вопрос: кто будет принимать решение о выдаче или невыдаче прокатного удостоверения. Ко второму чтению решено серьезно доработать законопроект.

Горелкин пишет, что индустрия относится к законопроекту настороженно и нужно "выработать оптимальный баланс, чтобы и ценности оказались защищены, и индустрия развивалась". А Минкульту предстоит выработать четкие и прозрачные критерии.