Волонтеры Алексея Вихарева помогли жительнице Вторчермета разобрать сгоревший дом

Активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева откликнулись на просьбу о помощи от жительницы Вторчермета.

Как написал в своих соцсетях депутат гордумы, у Пелагеи Михайловны из-за короткого замыкания сгорел дом. В пожаре погибли супруг и сын, и сейчас ей требовалась помощь в разборе сгоревших конструкций.

Волонтеры трудились несколько дней, но все же помогли вынести сгоревшие вещи и обломки дома, а заодно почистили крышу.

"В таких сложных ситуациях обязательно нужно помогать!" - отметил Алексей Вихарев.