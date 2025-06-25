В Сургуте подросток выпил литр водки и попал в реанимацию на ИВЛ

В Сургуте 15-летний подросток выпил литр водки и попал в реанимацию. Об инциденте сообщила президент Центра охраны материнства и детства и депутат думы Югры Лариса Белоцерковцева в своем Telegram-канале.

По ее словам, мальчик праздновал окончание экзаменов. После выпитого алкоголя он уснул на 16 часов. Вечером следующего дня друг, так и не сумев его разбудить, вызвал "скорую". Врачи перевели подростка на ИВЛ и доставили в реанимацию центра.

"После проведения дезинтоксикационной терапии - на следующие сутки - он пришел в себя, начал дышать самостоятельно. Юный пациент провел шесть дней в педиатрическом отделении, и, к счастью, восстановился. Но представьте, что могло случиться! И это – ребенок из благополучной семьи, для которого этот эпизод стал первым", - сообщила Белоцерковцева.

С начала года в Центр охраны материнства и детства доставили девять детей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, 10 – после случайного приема опасных веществ, и четыре – с демонстративно-шантажным поведением