Мужчина, напавший на ребенка в "Шереметьево", не смог объяснить причины своего поступка

Бросившему на пол двухлетнего ребенка в аэропорту "Шереметьево" мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

В ведомстве отметили, что объяснить причины своего поступка обвиняемый не смог.

На допросе мужчина сообщил, что находился в аэропорту транзитом, ожидая пересадку на рейс в ближнее зарубежье.

У него взяты образцы крови, изъят телефон и предметы одежды, по которым будут назначены экспертизы.

Ранее сообщалось, что нападавшим был 31-летний гражданин Белоруссии, прилетевший из Кабула. 23 июня он, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, с силой бросил на пол. За жизнь мальчика борются врачи, у ребенка переломы позвоночника и черепа и закрытая черепно-мозговая травма.