СМИ: Китайский лидер впервые проигнорирует саммит БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин впервые пропустит саммит БРИКС. Встреча организации пройдет 6-7 июля в Рио-де-Жанейро. Китайскую делегацию возглавит премьер Госсовета КНР Ли Цян, пишет South China Morning Post. Сообщается, что Бразилия весьма огорчена этим фактом, на протяжении всего года президент этой страны Лула де Силва пытался наладить отношения с китайским лидером, сам ездил в Пекин, встречался с Си на саммите G20.

Китай ссылается на напряженное расписание Си Цзиньпина.

Издание отмечает, что в Бразилии Китай считают самым весомым и значимым участником БРИКС.

Между тем, в Бразилии, вероятно, будет отсутствовать и российский лидер Владимир Путин, делегацию возглавит премьер-министр Михаил Мишустин, пишут российские Telegram-каналы. В мае этого года неловкий дипломатический момент случился в Москве: Лула де Силва на своем самолете приземлился в российской столице с намерением встретиться с Путиным и уговорить его поехать в Стамбул на переговоры с Зеленским. Но в Кремле отказали во встрече, в итоге президент Бразилии улетел ни с чем.