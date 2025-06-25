Владимир Мазур в отчете подвел итоги реализации нацпроектов в 2024 году

25 июня губернатор Томской области Владимир Мазур выступил с отчетом о работе исполнительной власти региона в 2024 году на расширенном собрании Законодательной думы региона.

Отчет «Томская область и национальные цели страны: люди, знания, экономика» был представлен областным депутатам, представителям научно-образовательной и социальной сферы, промышленности, малого и среднего бизнеса, местного самоуправления, силовых структур, общественности, участникам, ветеранам СВО и их семьям региона.

Обновленный формат отчета глава региона предложил сделать ежегодным.

«Юбилейный для Томской области год стал годом завершения национальных проектов. 2024-й был Годом семьи в России. Он стал годом развития в нашей области экономики, социальной сферы, производств, науки, технологий, бизнеса, инвестиционной активности, образования, здравоохранения, производительности труда, общественных отношений, правопорядка, межнациональных и международных связей», — сказал Владимир Мазур.

Губернатор подчеркнул также, что Томская область продолжает активное участие в историческом процессе проведения специальной военной операции, изменений мирового порядка в интересах России и ее граждан.

«Наши воины на передовой отстаивают право России на мир, наши волонтеры и представители общественности поддерживают бойцов на фронте», — отметил Владимир Мазур.

В отчете глава региона подробно остановился на результатах реализации в Томской области президентских национальных проектов.

«Именно президентские нацпроекты во многом определили направления развития страны и нашей области. Так, по национальному проекту «Здравоохранение» мы построили крупнейший и лучший за Уралом хирургический корпус онкологического диспансера. Здесь уже провели свыше 4 тысяч операций. За каждой — человеческая жизнь», — сказал Владимир Мазур. — И сегодня, благодаря медикам, мы решаем главную задачу — народосбережения, здоровья людей».

Так, по нацпроекту «Здравоохранение», который с 2025 года называется «Продолжительная активная жизнь», в 2024 году в Асиновском районе построена современная детская поликлиника. В регионе возведено 23 ФАПа и амбулатории, приобретено и передано медикам 86 автомобилей.

«По национальному проекту «Образование» мы построили четыре школы для 4,4 тысячи детей. А по нацпроекту «Демография» — 17 детских садов для 2,5 тысячи юных жителей нашей области. По этому же нацпроекту возвели спортивный комплекс в Молчановском районе. По нацпроекту «Культура» отремонтировали в 10 городах и районах 18 учреждений, среди которых театр куклы и актера «Скоморох» и театр юного зрителя. Модернизировали 45 библиотек и оснастили современным оборудованием еще 42 учреждения культуры, в числе которых детские школы искусств», — сказал губернатор.

В 2024 году сформировано 2 школы креативных индустрий. И по итогам года Томская область сохранила 4-ое место в рейтинге креативных регионов России.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» ветхие жилые метры на благоустроенные современные квартиры сменили более 7,7 тысячи томичей.

«При поддержке этого же проекта мы построили и реконструировали почти 20 объектов водоснабжения, обеспечив чистой водой 65,4 тысячи жителей нашей области. Благоустроили 323 парка, сквера, детских и игровых площадок, которые выбрали сами жители в открытом голосовании», — сказал Владимир Мазур.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Томской области отремонтирована 1 тысяча км дорог, построен мост через Яю на границе Асиновского и Зырянского районов. Это позволило обеспечить стабильную транспортную доступность для 18 тысяч жителей Зырянского и Тегульдетского районов. Также отремонтирован коммунальный мост в Томске.

«По нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» мы с нуля в кратчайшие сроки построили, оборудовали, укомплектовали резидентами и профессиональными кадрами научно-производственный центр — крупнейший за Уралом и на сегодняшний день один из двух в стране», — отметил Владимир Мазур.

С 2025 года в Томской области начали работу по новым новыми нацпроектам, которые утвердил Президент до 2030-го года - «Семья», «Продолжительная активная жизнь», «Молодежь и дети», «Инфраструктура для жизни» и другие.

«Национальные проекты носят не какой-то ведомственный или отраслевой характер. Они должны приносить именно комплексный эффект для развития страны, а значит — объединять все уровни и органы власти, граждан, ответственные и созидательные силы нашего общества», — процитировал губернатор Президента РФ Владимира Путина, поручив главам городов и районов взять это за основу своей работы.