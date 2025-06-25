25 Июня 2025
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Фото: gazprom.ru

Ирано-израильский конфликт подогрел интерес Китая к "Силе Сибири-2"

Ирано-израильский конфликт подогрел интерес Китая к газопроводу "Сила Сибири-2". Ситуация на Ближнем Востоке может "разморозить" простаивающий проект.
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Вокруг строительства газопровода было много разногласий. Кроме того, в Китае опасались по поводу сильной зависимости от поставок энергоносителей из России. Конфликт на Ближнем Востоке дал Пекину повод пересмотреть вопрос о надёжности нефти и природного газа, которые он получает из региона, даже несмотря на хрупкое перемирие между Израилем и Ираном, пишет The Wall Street journal.

Компания "Газпром" продолжает работу по реализации проекта "Сила Сибири-2". Об этом заявил замглавы "Газпрома" Олег Аксютин во время сессии "Газовая индустрия. Вектор на Восток" на Петербургском международном экономическом форуме. Выступая, он обозначил ключевые масштабные проекты компании. По словам Аксютина, приоритетным для "Газпрома", как гаранта энергетической безопасности страны, является внутренний рынок. Выполняя поручение президента России Владимира Путина, "Газпром" движется к цели достижения 100% технически возможного уровня сетевой газификации к 2030 году.

"Важнейшим и уникальным по своим масштабам проектом развития газотранспортной инфраструктуры и системы газоснабжения и газификации Восточной Сибири и Дальнего Востока является создание системы магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения". Первоочередным этапом ВСГ является строительство газопровода "Белогорск - Хабаровск", который соединит "Силу Сибири" и "Сахалин - Хабаровск - Владивосток", - заявил Аксютин.

Теги: Китай, Россия, "Сила Сиьири-2"


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