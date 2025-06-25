В Госдуме вскрыли кабинет экс-депутата Юрия Напсо

В здании Госдумы на Охотном Ряду в Москве вскрыли кабинет, который ранее занимал теперь уже экс-депутат Юрий Напсо. В апреле его лишили мандата за многочисленные прогулы.

Спустя почти три месяца выяснилось, что Напсо до сих пор не сдал свой кабинет, передают "Ведомости" со ссылкой на источник в парламенте.

"Он [Напсо] кабинет в Госдуме, оказывается, до сих пор не сдал под предлогом того, что обжалует лишение мандата в Верховном суде и скоро вернется. Поэтому собрали комиссию [по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы], пригласили мастеров и под запись камер пилили замки (он их поменял), упаковывали вещи, чтобы ему передать", - рассказал инсайдер.

Другой источник сообщает, что та же участь может постигнуть служебную квартиру Напсо на ул. Улофа Пальме в Москве.

Сам Напсо заявил журналистам, что его о вскрытии кабинета не уведомили.

По данным СМИ, сейчас бывший депутат от ЛДПР живет в ОАЭ. Он обосновывал свое отсутствие в Госдуме на протяжении более чем 200 дней больничными листами и отпусками (без содержания).

Мандат Напсо был передан представителю партии ЛДПР (Напсо также представлял либерал-демократов) Дмитрию Новикову.