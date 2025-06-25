25 Июня 2025
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Фото: скриншот видео с группы ВКонтакте &quot;Тагил За Перемены&quot;

Мусоросортировочный завод в Нижнем Тагиле заподозрили в неисполнении своей основной функции

Общественники заподозрили, что мусоросортировочный завод, запущенный неделю назад в промышленную эксплуатацию в Нижнем Тагиле, не осуществляет свою основную функцию. Общественное движение "Тагил за перемены" опубликовало видео, на которых мусоровоз, минуя завод, сразу едет на полигон, куда сбрасывает отходы. Запись якобы была сделана 22 июня.

"По наблюдениям оказалось, что лишь одна машина из десяти везет отходы на сортировку. Призываем все контролирующие органы, а в первую очередь природоохранную прокуратуру провести проверку мусоросортировочного комплекса! Письменное заявление по данному факту от нас", - написали общественники.

Они также отметили, что для делегации депутатов заксобрания Свердловской области, машины будут ездить в правильном направлении, однако после мусоровозы вернутся к прежнему маршруту. После этого депутаты действительно посетили завод и оставили исключительно положительные отзывы.

"Новый комплекс максимально экологичен и соответствует всем требованиям законодательства. Кроме того, на территории МСК высажены свыше пятисот хвойных деревьев – сосен и голубых елей, также вокруг территории комплекса высажены саженцы боярышника, лиственницы, березы и 1 тыс. 450 белых ив." - говорится в публикации на сайте ЗакСО.

В делегацию вошли депутаты областного парламента, представители министерства природных ресурсов и экологии, министерства энергетики и ЖКХ администрации Нижнего Тагила, депутаты Нижнетагильской городской думы и регионального оператора АО "Облкоммунэнерго".

Напомним, что проект был реализован благодаря концессионному соглашению между администрацией города и компанией "Облкоммунэнерго". На объект поступают отходы не только Нижнего Тагила, но и Пригородного района, Верхней и Нижней Салды, а также Невьянска. В перспективе предприятие будет перерабатывать до 506,8 тонн отходов в сутки или более 185 тыс. тонн в год.

Завод позволит отбирать не менее 30% ТКО для вторичной переработки (бумага и картон, стекло, черные и цветные металлы, полимеры). Остальные же отходы будут сбрасываться на полигон площадью 32 га, состоящий из четырех чаш и с проектной мощностью в 129,5 тыс. тонн в год. Ранее в департаменте информполитики Свердловской области заверяли, что вся территория объекта покрыта геомембраной, которая предотвращает соприкосновение отходов с почвой и грунтовыми водами. Помимо этого, на полигоне работает система очистки производственных стоков и отвода фильтрата, который образуется при попадании атмосферных осадков на складируемый мусор.

Теги: Нижний Тагил, мусоросортировочный завод, сортировка


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