В Калужской области силовикам вменили легализацию 50 тысяч мигрантов

В Калужской области под "уголовку" попали два силовика. Им вменяют легализацию мигрантов.

По данным регионального управления СКР, преступление совершили в 2025 г. заместитель начальника ОМВД России по Жуковскому району и начальник отдела уголовного розыска этого же подразделения, а также три иностранца. Эта команда за деньги обеспечили мигрантам получение российского гражданства или вида на жительство в калужском отделе Паспортно-визового сервиса МВД России. За оказание помощи заместитель начальника отдела передал сотруднику сервиса взятку в 100 тыс. руб. Двое полицейских и один из сообщников арестованы.

Количество мигрантов, легализовавшихся по этой схеме, в сообщении следователей не приводится, однако Mash называет цифру в 50 тыс. иностранцев.