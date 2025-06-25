СК завершил расследование дела экс-замглавы Минобороны Булгакова

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова.

Как передает ТАСС, ему вменяется один эпизод мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщил представитель защиты бывшего замминистра, обвинение не связано с периодом военной службы Булгакова. По версии следствия, преступление совершено в 2023 году. Булгаков ушел в отставку в 2022 году. Вину он не признает.

26 июля 2024 года стало известно о задержании Булгакова и помещении его под арест. По делу проходят еще два фигуранта: его однокурсник Геннадий Селезнев и генеральный директор компании "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев. Им вменяют в вину мошенничество в особо крупном размере.

Уголовное преследование Булгакова связано с заключением контрактов на установку и настройку систем внутреннего и наружного освещения в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге, которые должны были привести к более экономичному расходу электричества. Сумма ущерба по делу составляет около 50 млн рублей.