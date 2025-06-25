Прибалтика, Финляндиия и Польша готовы заминировать границы с Россией

Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия, то есть все страны НАТО, граничащие с Россией, готовы заминировать районы вдоль границ с Россией, пишет The Telegraph.

При необходимости эти страны могут "засеять" миллионами мин леса вдоль своих границ и опустят новый железный занавес. Они готовятся выйти из конвенции о запрете мин. Военные стратеги уже обдумывают, какие участки приграничных территорий заминировать. Так, в Литве власти выделили 800 млн евро для производства противотанковых и противопехотных мин. Бывший министр обороны Литвы, а ныне депутат сейма Лауринас Касчюнас рассказал, что наземные мины станут частью системы обороны, включая противотанковые заграждения.

О планах выйти из конвенции по противопехотным минам Литва, Латвия, Эстония и Польша объявили в марте. Вскоре это сделала и Финляндия, имеющая самую протяженную из всех стран НАТО границу с Россией. Предлогом стало ухудшением безопасности в Европе.

Конвенция о запрете противопехотных мин была подписана в 1997 году в Оттаве и вступила в силу в 1999 году. К ней присоединились 163 страны.

Президент России Владимир Путин подчеркивает, что заявления о том, что Москва намеревается напасть на Североатлантический альянс, являются бредом и ложью.