Журналисты и разведка испортили Трампу настроение перед саммитом НАТО

Президент США Дональд Трамп пришел в бешенство после публикации в СМИ выводов американской разведки относительно состояния иранских ядерных объектов после бомбардировки. New York Times пишет, что сообщения в прессе сорвали триумф Трампа на открывающемся сегодня саммите НАТО. Особенно болезненным для президента США является то, что отчет о недостижении целей составлен самим же Пентагоном – это уже не досужие размышления экспертов в СМИ, которые Трамп накануне ругал последними словами.

В отчете американской разведки говорится, что удары армии США по ядерным объектам в Иране не уничтожили иранскую ядерную программу, а лишь отбросили ее на несколько месяцев (даже не лет) назад. Сами иранские власти сообщали, что эвакуировали все объекты заблаговременно, поэтому программа почти не пострадала.