Поставили в угол на фото. Зеленский снова выделился одеждой на саммите НАТО

Перед саммитом НАТО в Гааге лидеры стран военного альянса сделали совместную фотографию, пустив и Зеленского, который снова выделился своей одеждой. В то время как все мужчины одеты в классические костюмы, Зеленский одет во все черное. Он впервые за три года надел костюм, но не классический и черный с черной рубашкой. При этом он находится почти в углу.

Перед саммитом Зеленский имел аудиенцию у короля этой страны Виллема-Александра. При этом времьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что представители США, Турции, Словакии и Венгрии дали понять, что не хотят сидеть за одним столом с Зеленским, когда речь идет о НАТО. И тот факт, что он не участвует ни в какой официальной форме саммита, свидетельствует о том, что предыдущая глава закончилась. А Венгрия вообще не хочет находиться ни в одном сообществе с Украиной – ни в НАТО, ни в ЕС.

Президент США Дональд Трамп перед отлетом на саммит допустил возможность встречи с Зеленским, но добавил, что тот находится в "тяжелой ситуации", в которой ему не следовало оказываться. Накануне The Washington Post написала, что организаторы саммита НАТО в Гааге стараются держать Зеленского и Трампа на расстоянии. Они опасаются новых выходок киевского главаря и попытаются избежать перепалок с его участием.

Депутат Рады Александр Дубинский отмечает, что Зеленский попал в ловушку на саммите НАТО из-за поддержки ударов США по Ирану. Он признал "законность" ударов США по территории Ирана, чтобы восстановить благосклонность Трампа и попытаться с ним встретиться после неудачи на недавнем саммите G7 в Канаде. Но тем самым лишился аргумента, что его режим защищается от "российской агрессии".