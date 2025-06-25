В Югре предприниматель не заплатил почти два миллиарда налогов

В Югре руководитель коммерческого предприятия обвиняется в уклонении от уплаты налогов почти на 2 млрд руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

На предпринимателя завели дело по п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Следствие установило, что гендиректор коммерческой компании с 2019 по 2022 год уклонился от уплаты в бюджет Российской Федерации налоговых обязательств на общую сумму свыше 1,8 млрд. руб. В рамках расследования уголовного дела обвиняемый добровольно погасил недоимку по НДС и налогу на прибыль организации свыше 1,7 млрд руб., также были оплачены пени и штрафы в общей сумме свыше 75,8 млн руб. Для возмещения ущерба на имущество организации наложен арест на сумму свыше 500 млн руб.

По уголовному делу следователем собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд.