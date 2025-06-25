Жители Казани сообщили о взрывах и работе ПВО в небе над городом

Четыре беспилотника уничтожено силами ПВО над Татарстаном поздно вечером 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Пострадавших нет, разрушения и материальный ущерб также отсутствуют.

Жители Казани накануне сообщили о взрывах и работе ПВО в небе над городом, пишет Shot.

По информации телеграм-канала, в разных районах после девяти вечера было слышно в сумме около 10 взрывов. В центре города сработала тревожная сирена. Жители Аракчино и северо-запада города сообщили, что находят у своих домов осколки сбитых БПЛА.

Аэропорт Казани временно не принимал и не отправлял самолеты. Были задержаны десятки рейсов, минимум два отменены. Также ограничения на выпуск и прием воздушных судов были введены в аэропорту Нижнекамска. Ночью они были сняты.