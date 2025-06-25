Путин поручил изучить предложения бизнеса по возвращению иностранных компаний

Президент России Владимир Путин после встречи с членами "Деловой России" дал различные поручения. Одно из них касается возвращения в нашу страну иностранных компаний.

Поручение дано Правительству России. Следует рассмотреть предложения "ведущих деловых объединений" России о том, чтобы установить порядок согласования сделок (операций) о возвращении иностранных компаний в РФ. Полный список поручений опубликован на сайте Кремля.

В начале года в России собирались начать конфисковывать имущество граждан и организаций из стран, участвовавших в заморозке российских активов. Инициатива была призвана обеспечить исполнение указа о порядке компенсации ущерба, причиненного Российской Федерации и ЦБ РФ в связи с недружественными действиями США, такой указ ещё в мае 2024 г. подписал Владимир Путин.