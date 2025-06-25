В Екатеринбурге неадекватный самокатчик избил двух женщин с ребенком

В Екатеринбурге две женщины с ребенком столкнулись с неадекватным поведением самокатчика. По их словам, мужчина напал на них после того, как чуть не сбил и услышал замечание в свой адрес.

"На нас в районе ТЦ "Белка" напал неадекват. Он чуть не сбил коляску со спящим ребенком, мы ему сделали замечание, что на пешеходном переходе нужно спешиваться. Он начал нам наносить телесные увечья", — передает слова пострадавшей "Безумный Екатеринбург".

Инцидент произошел около 19.05 23 июня. Как передает Telegram-канал, на лицах у женщин остались синяки.

Произошедшим заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.