Количество путешественников по РФ за год выросло на 22%

За первые пять месяцев 2025 года количество путешественников по России, по сравнению с тем же периодом 2024 года, увеличилось на 22%.

Самые активные путешественники — жители Москвы (16,3%) и Санкт-Петербурга (9%). Проживающие в малых городах показали наиболее значительный рост туристической активности в стране. Самыми популярными направлениями среди москвичей стали Владимирская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и регионы-соседи: Тверская, Тульская, Калужская, Рязанская области. У петербуржцев популярны Москва, Новгородская, Тверская и Псковская области, а также Карелия.

Наиболее популярные направления для отдыха в целом для россиян — Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край. В десятку также попали Ленинградская область, Ростовская и Владимирская области, Республика Татарстан, Воронежская и Свердловская области.

Длительность поездок в среднем составляет чуть больше двух дней. Для более долгого путешествия туристы выбирают Камчатский край, Мурманскую и Калининградскую области, Иркутскую и Архангельскую области, Дагестан, Бурятию и Краснодарский край, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что Летом спрос на отдых в Крыму вырос на 40%. В лидерах также находятся Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург и Ставрополье.