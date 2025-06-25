Большинство крупных банков снизили ставки по ипотеке

Шесть банков из топ-10 снизили ставки по базовым жилищным программам.

Сегодня средний уровень полной стоимости жилищных кредитов (учитывает не только ставку, но и дополнительные платежи по ссуде) опустился ниже 28% - падение на 1 п.п. за месяц. Минимальный уровень ПСК упал на 1,2 п.п. до 25%.

Как заявил управляющий директор по валидации рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов, снижение ставок не делает ипотечные кредиты реально более доступными, так как при стандартных условиях долговая нагрузка и переплата остаются неподъемными. Он отметил, что ипотека станет доступной только при ставках ниже 15% годовых, которые, скорее всего, стоит ждать не раньше 2026 года.

Старший директор Группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова отметила, что снижение ставок по рыночной ипотеке в любом случае сделает ее хотя бы чуть более привлекательной для заемщиков, из-за чего выдача жилищных кредитов может несколько вырасти, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что банки могут ограничить выдачи льготной ипотеки. Соответствующие риски финансовые власти увидели после отказа рынка от взимания комиссий с застройщиков.