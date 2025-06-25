Программу "Сделано в России" могут распространить на внутренние товары

Программу "Сделано в России" планируется распространить на товары для внутреннего рынка.

Как заявил замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов, данный бренд должен быть узнаваем и ассоциировался с их высоким качеством. Маркировка сертификатом "Сделано в России" в виде узнаваемого значка-"птички" может быть распространена и на товары маркетплейсов, при том, что там уже работают разные механизмы продвижения российских брендов, сообщает РИА "Новости".

Например, созданы специальные фильтры и разделы для поиска отечественных товаров и локального производства, а также есть тематические витрины.

Программа "Сделано в России" включает в себя маркетинговую поддержку, участие в международных выставках, содействие в сертификации и логистике, а также доступ к финансовым инструментам. Она направлена на продвижение отечественных товаров и услуг на внешних рынках, повышение их конкурентоспособности и узнаваемости.