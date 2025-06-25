В мае упали выдачи льготной ипотеки

По итогам мая текущего года банки выдали на 8% меньше жилищных займов, чем месяцем ранее — 61 тыс. ссуд на 270 млрд руб.

Об этом следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Выдачи по госпрограммам снизились впервые с начала 2025 года. Это происходит из-за отказа крупных игроков от взимания комиссий с застройщиков, сообщил Минфин. До этого на протяжении последних нескольких лет, если девелопер хотел продавать жилье по госпрограмме, ему приходилось платить дополнительно 4–10% годовых по каждой квартире — фактически софинансировать льготную ипотеку.

Власти не спешат повышать уровень возмещения по льготным кредитам, поскольку и без того тратят на них много средств. Доля льготных программ в выдачах ипотеки в мае в среднем составляла 80%, указывает ОКБ. При этом разница между льготными и рыночными ставками достигает 17–21 п.п. —основное долговое бремя по жилищным кредитам несет именно государство, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что банки могут ограничить выдачи льготной ипотеки. Соответствующие риски финансовые власти увидели после отказа рынка от взимания комиссий с застройщиков.