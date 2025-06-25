В Госдуму внесут инициативу о повышении размера стипендий до прожиточного минимума

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесут на рассмотрение проект закона о повышении размера государственных стипендий до величины прожиточного минимума.

Средства предлагается выделить из федерального бюджета.

Предлагается установить, что размер. По словам депутатов, с 1 сентября 2024 года минимальный размер государственной академической стипендии для студентов вузов составляет 2 тыс. 67 руб. в месяц, для студентов среднего профессионального образования – 539 руб., государственной социальной стипендии для социально незащищенных студентов в вузах – 3 тыс. 104 руб., а в ссузах – 809 руб.

Согласно данным Высшей школы экономики, более половины студентов совмещает учебу и работу, что отнимает время от занятий, а порой заставляет бросить вуз или уйти в академический отпуск.

В документе отмечается, что принятие законопроекта позволит обеспечить возможность получения обучающимся стипендии на адекватном уровне и повысить качество образования в России, сообщает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что в России от 15% до 40% студентов не завершают обучение в вузах. Большинство из них покидают учебные заведения из-за неспособности учиться.