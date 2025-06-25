Орбан заявил, что представители некоторых стран не хотят видеть Зеленского на саммите NATO

Представители таких стран, как США, Турция, Словакия и Венгрия дали понять, что не хотят сидеть за одним столом с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда речь идет о NATO.

Об этом сообщил глава правительства Венгрии Виктор Орбан. "Тот факт, что господин Зеленский не будет участвовать ни в какой официальной форме в саммите NATO, явно свидетельствует о том, что предыдущая глава закончилась", – заявил он.

Орбан также указал, что выступает против приема Украины в Европейский союз и NATO. По его словам, в этом заключается национальный интерес Венгрии, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа требует, чтобы в итоговом заявлении саммита НАТО упоминание Украины было сведено к минимуму и тем более не было никаких обещаний членства в альянсе.