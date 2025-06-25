Путин поручил рассмотреть предложения бизнеса о возвращении западных компаний

Глава государства Владимир Путин поручил правительству рассмотреть предложения отечественного бизнеса об условиях возвращения иностранных компаний в Россию.

Это должно произойти к июлю. Также президент поручил кабмину при участии "Деловой России" до 1 сентября подготовить предложения по совершенствованию механизма налогообложения лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ.

Кроме того, к 1 октября правительству необходимо обеспечить внесение в законодательство изменений, направленных на совершенствование налогообложения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания. В том числе, речь идет о части, касающейся установления возможности реализации механизма, предусматривающего зачисление фиксированной части налога на добавленную стоимость, уплачиваемого такими лицами, в бюджеты муниципальных образований, на территориях которых оказываются услуги, сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что часть иностранных брендов, которые покинули Россию, должны будут пройти проверку правоохранительных органов при возвращении в страну. Кроме того, Минсельхоз, Минпромторг, Минэнерго смогут предлагать и устанавливать свои дополнительные требования к компаниям, а затем применять их на практике после одобрения правительства