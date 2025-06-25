Американская разведка не подтвердила уничтожение ядерных объектов Ирана

Удары США по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны.

Такова предварительная оценка американской разведки. Не исключено, что атака лишь отбросила программу Тегерана всего на несколько месяцев назад. В настоящее время продолжается анализ ущерба, нанесенного ядерным объектам, и влияния атаки на программу страны.

Тем не менее, первые выводы разведки противоречат неоднократным заявлениям президента США Дональда Трампа о том, что удары полностью уничтожили объекты по обогащению урана, сообщает CNN. Как заявил один из собеседников телеканала, центрифуги для обогащения урана в основном целы.

В Белом доме признали существование данной оценки, но заявили, что не согласны с ней. Как сообщила пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Левитт, утечка предполагаемой оценки является попыткой унизить главу государства и дискредитировать летчиков-истребителей, которые провели миссию по уничтожению ядерной программы Ирана.

Ранее Трамп назвал "мразями" и "мусором" телеканалы MSNBC и CNN, обвинил их в распространении фейков. Каналы усомнились, что иранские ядерные объекты в ходе американского удара были полностью уничтожены.