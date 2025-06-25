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Фото: Накануне.RU

"Домодедово" поднимает тарифы через две недели после передачи государству

Московский международный аэропорт "Домодедово" с 1 июля поднимает расценки для российских авиаперевозчиков.

В среднем рост составит 7%. Повышение цен происходит через две недели после передачи воздушной гавани из частных рук государству и через четыре месяца после предыдущего подорожания.

Увеличится сбор на обеспечение транспортной безопасности — с 410 до 440 руб. (7,3%) за тонну максимальной взлётной массы воздушного судна. Также дороже станет тариф на обслуживание пассажиров. На внутренних линиях — с 440 до 470 руб. (6,8%), на международных — с 490 до 525 (7,1%). Кроме того, хранение авиационного топлива на складах аэропорта будет стоить на 10% больше - 2 080 руб. за тонну, вместо 1 890.

Как заявили в пресс-службе Домодедово, корректировка части тарифов — плановое решение, к которому аэропорт подошёл заблаговременно, а работа по подготовке изменений велась ещё задолго до смены собственника. Отмечается, что индексация не превышает уровень текущей инфляции, сообщает Telergam-канал "Авиаторщина".

Ранее бывший бенефициарный владелец "Домодедово" Дмитрий Каменщик обжаловал решение Арбитражного суда Московской области о передаче компании в собственность государства.

Теги: Домодедово, аэропорт, авиация


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