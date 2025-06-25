Путин подписал закон, по которому дропперам грозит 6 лет заключения

Глава государства Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности для дропперов — подставных банковских клиентов, через чьи пластиковые карты которых проводятся мошеннические операции.

Закон устанавливает шесть лет лишения свободы. Наказание предусмотрено для лиц, совершивших мошенничество с картой по указанию другого человека. Клиент банка, впервые совершивший это преступление, освобождается от уголовной ответственности в случае, если согласится активно содействовать раскрытию и расследованию преступления и добровольно назовет лиц, совершивших другие преступления с помощью этой карты, сообщает Forbes.

Ранее в МВД заявили, что два миллиона человек могут стать фигурантами дел после принятия закона о дропперах.