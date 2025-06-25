Депутаты думы Тюмени положительно оценили реализацию инициативных проектов

Накануне в Тюмени состоялось крайнее перед летними каникулами заседание Городской думы.

В ходе отчета главы города Максима Афанасьева перед депутатским корпусом, в частности, прозвучала информация о реализации в областном центре в 2024 году проектов благоустройства в рамках инициативного бюджетирования.

Так, председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению думы Степан Киричук отметил позитивную динамику в этой сфере и предложил наращивать темпы работы в рамках таких проектов, увеличивать финансирование их реализации.

«Тенденция хорошая. Растёт количество жителей, участвующих в обсуждении, как и количество проектов. С 2022 года объём финансирования в этой части вырос», - отметил Степан Киричук.

Председатель Городской Думы Тюмени Светлана Иванова в разговоре с журналистами по итогам заседания напомнила, что тема вовлечения горожан в проекты инициативного бюджетирования прорабатывалась на заседаниях думских комиссий, детально обсуждали городские депутаты предложения и проекты.

«Надо отметить яркость мышления наших жителей. Они проявляют активность, растет количество проектов и участников голосования. В 2024 году поступили сорок две заявки, тридцать три проекта прошли экспертизу. Проголосовали более пятидесяти двух тысяч наших граждан. Уже реализованы двенадцать проектов на 19 миллионов рублей», - отметила Светлана Иванова.

Также она напомнила, что из двенадцати проектов, инициированных жителями Тюмени, девять стали общественно-значимыми кейсами, два проекта было реализовано в части патриотического воспитания, сохранения традиционных ценностей, один в части благоустройства.