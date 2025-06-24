Солдат танковой бригады ВФУ осужден за применение оружия против мирных жителей Курской области

За применение оружия против мирных жителей Курской области к длительному лишению свободы осужден солдат 17 отдельной танковой бригады вооруженных формирований Украины Игорь Снижко, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Он признан виновным в совершении террористического акта (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).

В октябре прошлого года Снижко, вооруженный автоматом АК-74 и гранатами, вместе с сослуживцами вторгся на территорию РФ. В Кореневском районе Курской области Снижко оборудовал в лесополосе наблюдательно-огневые позиции, с которых стрелял по российским военнослужащим и мирному населению. Кроме того, он участвовал в незаконном блокировании села Ольговка Кореневского района Курской области.

В ходе боевых действий Снижко задержан военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации и передан следствию.

Приговором суда Снижко назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима.