Владимир Путин дополнил категории сведений, относящихся к гостайне

Президент России Владимир Путин внес изменения указ о перечне сведений, отнесенных к государственной тайне. Информация об этом опубликована на официальном портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно тексту документа, к гостайне отнесены "сведения, раскрывающие основы государственной политики в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации". В списке попадающих под гостайну есть и другие сведения, касающиеся мобилизации.

Также в указе уточняется список ведомств, которые могут ими распоряжаться.