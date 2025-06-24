Крымский сафари-парк "Тайган" после нападения льва на его владельца работает стабильно

Крымский сафари-парк "Тайган" после нападения льва на его владельца работает стабильно, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя зоопарка Татьяну Алексагину.

"Все работники в парке, все на своих местах. Нет никакой в парке паники. У нас все стабильно, все хорошо. Парк открыт для посещения", - сказала Алексагина. С персоналом были проведены дополнительные инструктажи.

Напомним, владелец "Тайгана" Олег Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва. Зубкова прооперировали в райбольнице, потом перевели в республиканскую клиническую больницу имени Николая Семашко, а затем - в клинику Краснодара для дальнейшего лечения. По информации врачей, у него повреждены мышцы шеи. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. По данным представителя зоопарка, Зубков пришел в сознание и уже может слабо говорить, но пока преимущественно общается письменно. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. По заключению СК, нападение стало возможным вследствие грубого нарушения работниками правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело.

Представитель зоопарка добавила, что На время отсутствия Зубкова управление парком взяла на себя его жена Оксана.

Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.