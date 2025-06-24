24 Июня 2025
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Спорт Вологодская область
Фото: vologda-oblast.ru

На Вологодчине после капремонта торжественно открыли обновленный ФОК

Поручение привести в порядок здание ФОК в поселке Майский дал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов на встрече с местными жителями в январе прошлого года.

«Хочу выразить признательность нашим землякам за неравнодушие и внимание к потребностям региона. Благодаря обратной связи от жителей Правительство Вологодской области принимает решения и добивается реальных результатов. Обновление спортивного комплекса «Олимп» в поселке Майский — тому пример. Создание комфортных и безопасных условий для занятий спортом всегда было и будет одной из наших приоритетных задач. Речь идет о воспитании здорового и сильного поколения, которое будет двигать нашу область вперед», — сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Георгий Филимонов(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

На ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Майский направили более 93 миллионов рублей из областного и местного бюджетов. Работы проходили в два этапа. В рамках первого привели в порядок кровлю, фасад здания и большой спортивный зал. По второму контракту отремонтировали большой и малый бассейны, душевые, раздевалки и внутренние помещения.

Сейчас занятия возобновились на всех площадках спорткомплекса — работают малый и большой бассейны, спортивный и тренажерный залы. Участники соревнований и их тренеры уже обживают новые комнаты для проживания. Наличие жилого фонда — главное преимущество майского ФОКа. Юные спортсмены могут посвятить максимум времени на тренировки, не отвлекаясь на переезды и решение бытовых вопросов.

(2025)|Фото: vologda-oblast.ru

Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса стало настоящим праздником спорта.

Всего до конца года в Вологодской области построят, отремонтируют и реконструируют 39 спортивных объектов, еще три будут введены в эксплуатацию в следующем году. Объем финансирования сферы в 2025 году в общей сложности составляет уже 3,2 миллиарда рублей.

Теги: капремонт, фок, георгий филимонов,


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