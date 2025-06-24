Молодые костромичи пригласили Сергея Ситникова стать первым гостем нового подкаста «#БЕЗФИЛЬТРОВ»

Губернатор Костромской области ответил на вопросы молодых жителей региона.

Серия эксклюзивных подкастов «#БЕЗФИЛЬТРОВ» запущена Костромским филиалом общества «Знание» при поддержке администрации региона и комитета по делам молодёжи. Среди гостей этого визуального проекта были эксперты, успешные костромичи и представители органов власти. Формат предполагает ответы на вопросы, волнующие молодое поколение костромичей.

Открыло проект интервью с главой региона Сергеем Ситниковым.

Собеседниками губернатора стали молодые жители региона - представители общественных организаций и объединений. Ключевой темой диалога стал вопрос возможностей для костромской молодежи реализовать себя на родной земле.

Сергей Ситников рассказал, что молодежная инфраструктура в Костромской области начала формироваться в 90-е годы, когда он был главой областного профильного комитета. В частности, было Тогда было построено более 30 молодежных центров.

Сейчас в регионе активно продолжается создание новых пространств. В прошлом году отремонтированы центр «Юность» в Мантурово и центр «Кострома». В 2025 построят и капитально отремонтируют молодежные площадки в Буе, Сусанино, Костроме и Костромском районе.

«У молодых людей должен быть свой дом, где они могут собираться, заниматься, общаться. Мы создавали сеть учреждений, где молодые люди имели возможности позаниматься спортом, молодые мамы шили детям одежду, а папы играли в шахматы или шашки. И сейчас работают места, где молодежь может заниматься творчеством, спортом, хореографией. Во многих учреждениях есть свои музыкальные группы», - рассказал глава региона.

Что касается карьерного роста, то для молодых костромичей такие возможности в регионе широко представлены. Открываются современные рабочие места, сформировано свыше 8 тысяч вакансий. Для молодых специалистов действуют меры поддержки - дополнительные выплаты, подъемные, предоставление жилья, грантовые конкурсы. В системе среднего профессионального образования, подчеркнул Сергей Ситников, идет серьезные изменения. Колледжи и техникумы переориентированы на подготовку студентов по востребованным на рынке высокооплачиваемым профессиям.

«С точки зрения работы у нас все дороги открыты, начиная от самых высоких компетенций, заканчивая рабочими специальностями. Видим, сколько сегодня ребят пошли в средние профессиональные заведения получать профессии каменщика и сварщика. Молодежь в очередь стоит, есть даже конкурс при поступлении. В свою очередь предприятия предлагают конкурентную заработную плату. По последним данным Костромская область занимает 26 место по уровню зарплат. При этом у нас дешевле, чем в больших городах, товары и услуги», - поделился с подростками Сергей Ситников.

Молодой ведущий подкаста задавал губернатору и личные вопросы - о любви к истории и детских мечтах.

Сергей Ситников рассказал, что как и все советские дети, мечтал стать космонавтом, учителем или военным. «Губернатором быть не мечтал», - признался глава региона. А на вопрос о том, что ценит в людях, глава региона ответил: «Преданность во всем: делу, стране и друзьям, порядочность и работоспособность».

В завершение интервью глава региона посоветовал тем, кто мечтают добиться серьезных успехов в жизни, получить успешные управленческие навыки, активно участвовать в работе общественных организаций и студенческих стройотрядов.

«Надо научиться преодолевать сложности, проблемы, которые возникают в учебе, работе. Тот, кто умеет преодолевать, находит себя в работе. При этом в провинции при меньшей степени конкуренции есть возможность быстрее набить руку на конкретных делах и быть замеченным. И самое главное, помнить, что есть место, где ты родился, где твои родители, где тебя любят не за то, что ты где-то работаешь и добился каких-то результатов. Есть доброе, человеческое отношение, которое может дать только малая родина», - подчеркнул губернатор Сергей Ситников.

«Очень приятно было пообщаться с губернатором Костромской области. В начале было немного волнительно, что человек такого статуса стал нашим сегодняшним гостем. Но со мной, он разговаривал на равных. Сергей Константинович очень открытый человек и с улыбкой отвечал на все наши вопросы, - поделился впечатлениями ведущий подкаста Валерий Машарин.

«Рада, что получилось так близко пообщаться с губернатором. Для меня стало сегодня открытием, что губернатор раньше работал в комитете по делам молодёжи. И в целом приятное впечатление оставило то, как Сергей Константинович досконально понимает систему изнутри и знает о проблемах, стоящих перед молодёжью», - отметила активист движения «Волонтёры Победы» Алёна Иванова.

«Для меня сегодняшняя встреча стала настоящим открытием. Очень много новой информации. И главное, что не все могут рассказать это по-простому. Сергей Константинович же сегодня это сделал.. Подкаст получился, действительно, «без фильтров», - подчеркнула член регионального штаба «Волонтёрской Роты» Анастасия Кулакова.