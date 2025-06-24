24 Июня 2025
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Армия и ВПК Вологодская область
Фото: Накануне.RU

В Вологодчине определены 35 финалистов кадрового проекта «Герои Русского Севера»

Конкурсная комиссия завершила отбор участников проекта в Вологодской области. Определены те, кто пройдет обучение по образовательной программе Президентской академии.

«Всего заявки на участие в проекте подали 337 человек. По итогам анкетирования, тестирования и собеседований выбрали 35 финалистов. Это участники и ветераны боевых действий из разных округов области. Среди них есть кавалеры орденов Мужества, медалей Суворова, Жукова, «За отвагу», «За боевые отличия», «За ратную доблесть». Самому младшему — 24 года, а старшему — 58 лет. Каждый уже получил уведомление о зачислении на платформе «Россия — страна возможностей», — рассказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Обучение финалистов стартует 30 июня. В программе обучения 4 модуля: «Государственная политика и система государственного управления», «Региональное и муниципальное управление», «Экономика и финансы», «Современные технологии управления».

Первый модуль продлится 11 дней и обещает насыщенную программу. Участников ждут лекции и практические занятия – работать с финалистами будут профессиональные спикеры и высшие руководители регионального уровня. Интерактивная часть включает встречи со спортсменами, культурные мероприятия и занятия по командообразованию. Также финалисты познакомятся с предприятиями и организациями региона, где попробуют применить свои знания на практике.

Те, кто успешно завершат образовательную программу, получат диплом о профессиональной переподготовке государственного образца.

Нашивка с буквой Z и триколором на одном из стендов форума "Патриоты Урала" в Верхней Пышме(2024)|Фото: Накануне.RU

Проект «Герои Русского Севера» реализуется в Вологодской области как социальный лифт для действующих участников и ветеранов Специальной военной операции. Цель проекта – сформировать кадровый резерв для органов государственной власти, местного самоуправления и реального сектора экономики. «Герои Русского Севера» – региональный аналог федеральной программы «Время Героев», которая ранее была запущена по инициативе Президента.

Теги: георгий филимонов, герои русского севера, кадровая программа, ветераны сво


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