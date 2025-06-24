Самая большая в Кировской области школа построена- 1 сентября откроет двери для учеников

Новое школьное здание возведено на улице Профсоюзная, 55 (слобода Шевели) в Кирове и уже введено в эксплуатацию. Сегодня, 24 июня, состоялась его общественная приемка.

В этом мероприятии участвовали родители будущих учеников Лицея информационных технологий № 28 (ЛИнТеха).

"Это тот случай, когда то, что казалось невозможным, стало былью. Долгое время, еще до моего приезда в регион, говорили, что необходимо построить школу, большую, красивую, в центре города, потому что не хватает учебных мест. Рассматривали в том числе и площадку в слободе Шевели. Здесь были овраги, частные строения, гаражи. Пришлось столкнуться с большим количеством проблем, но мы приняли верное решение — сделать здесь самую большую школу в Кировской области", — сказал Александр Соколов.

Согласно проекта, новое школьное здание рассчитано на 1 606 учащихся. Важно отметить, что школьные пространства выполнены в авторском дизайнерском исполнении, связанным с техникой и инженерными специальностями.

"Надеюсь, что у этой школы будет много поводов гордиться своими выпускниками. 28-я школа дает качественное образование, которое котируется на всероссийском уровне (ребята побеждают на олимпиадах, показывают отличные результаты на экзаменах), кроме того, здесь выстроена хорошая воспитательная система. Примером патриотического воспитания, безусловно, является выпускник этой школы - Владислав Головин с позывным «Струна», — рассказал губернатор Кировской области Александр Соколов.

Новую самую большую в Кировской области школу построили в рамках президентского нацпроекта «Молодежь и дети» и 1 сентября здесь пройдет первая торжественная линейка.

Директор учебного заведения Николай Целищев сообщил губернатору, что педагогический коллектив лицея полностью сформирован даже с учетом увеличения количества учащихся.

Само школьное здание представляет собой три блока, которые состоят из трех блоков: блок «А» - общешкольный; блок «Б» - начальная, основная и старшая школа, блок «В» – физкультурно-оздоровительный комплекс. При этом, условия для учащихся созданы в соответствие со всеми современными требованиям, в том числе и для детей с особенностями здоровья.





Также предусмотрен просторный актовый зал на 455 мест, большой и малые спортивные залы, бассейн, беговая дорожка, площадки для баскетбола, волейбола, игровые площадки, трансформируемые кабинеты информатики и иностранного языка, столярные, слесарные и швейная мастерские, кабинет домоводства, кабинеты химии, физики, биологии с лабораториями и лаборантскими, студия дизайна, помещение для технического творчества, выставочный зал, кино-фото студия, кабинеты технического черчения, библиотека, конференц-зал, столовая на 803 посадочных места.