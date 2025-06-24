Журналист Динамудин Садихов попытает удачу в выборах губернатора Свердловской области

Журналиста Динамудина Садихова выдвинули в качестве кандидата на досрочные выборы губернатора Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома.

"24 июня в Избирательную комиссию Свердловской области предоставил необходимые для выдвижения документы кандидат на должность губернатора Свердловской области Садихов Динамудин Асланович", - сообщает пресс-служба.

Кандидата выдвинуло свердловского отделение Всероссийской политической партии "Гражданская инициатива". По данным избиркома, партия все еще имеет право выдвигать кандидатов, несмотря на решение Верховного суда России ликвидировать "Гражданскую инициативу". Последняя решение обжаловала, а потому все еще существует.



Напомним, этап выдвижения на досрочных выборах губернатора Свердловской области начался 15 июня и завершится в 18.00 25 июля.