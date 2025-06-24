СМИ: Нетаньяху после звонка Трампа сократил масштаб удара по Ирану

Президент США Дональд Трамп созвонился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и попросил его отменить удар по Ирану после якобы нарушения режима прекращения огня.

Об этом израильский чиновник сообщил порталу Axios. По словам источника, Нетаньяху после звонка сократил масштаб атаки. Он согласился отменить атаку по большому количеству целей и нанести удар только по одной цели, заявил чиновник.

Ранее сегодня Трамп признался, что недоволен обеими странами, нарушившими режим прекращения огня. Он призвал Тель-Авив развернуть своих пилотов домой.

Днем во вторник, 24 июня, Израиль заявил о фиксации запуска ракет со стороны Израиля после объявления перемирия. Тегеран опровергал сообщения израильских военных. При этом до наступления перемирия Израиль также нанес несколько ударов по объектам на территории Ирана.