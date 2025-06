День гнева: Трамп обматерил Иран и Израиль и назвал журналистов "мр***ми"

Президент США Дональд Трамп сегодня полностью вышел из себя, матерился на не соблюдающих перемирие Израиль и Иран, обозвал "мразями" журналистов.

Эмоциональные высказывания последовали после того, как утром Трамп с максимальной уверенностью сообщил в соцсетях, что перемирие "будет вечным".

Перемирие тут же было неоднократно нарушено. В комментарии журналистам Трамп не стеснялся в выражениях. "They don’t know what the f*** they’re doing", - сказал президент ("Они вообще не понимают, что за **** они творят"). Кадры с этим высказыванием показал телеканал Fox News.

Затем Трамп назвал "мразями" и "мусором" телеканалы MSNBC и CNN, обвинил их в распространении фейков. Каналы усомнились, что иранские ядерные объекты в ходе американского удара были полностью уничтожены. Президент США предложил журналистам извиниться перед пилотами, которые наносили удары по этим объектам так называемыми "бункерными" бомбами: "Иран больше никогда не восстановит свою ядерную программу. Абсолютно. Всё разрушено. Пилоты B-2 выполнили задание".