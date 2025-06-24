Сургутская транспортная прокуратура через суд добивается поднятия затопленного судна

Сургутская транспортная прокуратура через суд добивается поднятия затопленного судна, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

На правом берегу реки Черная в акватории Сургутского судоремонтного предприятия уже более года находится затопленное самоходное разъездное судно "Сибирь-012".

Нахождение судов и их фрагментов под водой является источником загрязнения воды и донных отложений. Размещение обломков судов на дне водных объектов влияет на сокращение донных биотопов, что приведет к сокращению показателей кормовой базы рыб. Прокуратура добивается через суд принуждения владельца к поднятию судна.

Рассмотрение искового заявления находится на контроле.