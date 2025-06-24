Терешковой стало плохо на заседании Госдумы

Первой космонавтке Валентине Терешковой стало нехорошо во время пленарного заседания Госдумы во вторник, 24 июня.

88-летняя представительница "Единой России" почувствовала себя плохо, когда на трибуне шли выступления представителей фракций, то есть в самом начале заседания. Руководитель фракции "единороссов" Владимир Васильев во время своего выступления сообщил о плохом самочувствии Терешковой. Ей помогли покинуть зал заседаний и оказали помощь. Позже СМИ сообщили, что с депутатом все в порядке.

Деятельность Терешковой в качестве парламентария широко известна только по одному эпизоду 2020-го года: тогда она внесла поправку в Конституцию, которая "обнулила" президентские сроки Владимира Путина и позволила ему пребывать в кресле главы государства (теоретически) до 2036 года. При этом сама Терешкова предложила вообще больше не ограничивать никаким количеством сроков возможность пребывания на главном посту страны (впрочем, эта идея не была поддержана).