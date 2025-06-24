Тимур Иванов заявил, что его есть за что судить, но не за растрату

Экс-замглавы Министерства обороны России Тимур Иванов в суде в последнем слове заявил, что готов быть осужденным, но не за растрату при покупке паромов и вывод более 3,9 млрд рублей из банка "Интеркоммерц". Об этом сообщает ТАСС.

Иванов также напомнил суду, что за приобретение двух паромов, ставших предметом уголовного разбирательства, он был награжден государственной наградой,

Кроме того, Иванов подчеркнул, что ситуация с банком "Интеркоммерц", из которого были похищены средства, не имеет к нему никакого отношения. Экс-замминистра призвал суд вынести справедливое решение.

Как ожидается, итоговое решение по первому уголовному делу Иванова будет оглашено 1 июля. Накануне стало известно, что обвинение затребовало для Иванова 14,5 лет колонии.

Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 года на рабочем месте в Минобороны РФ. В июне он был освобожден от должности.

Ранее сообщалось, что в отношении Иванова возбуждено еще одно дело. Речь идет о получении взятки на сумму более 152 млн рублей. Это четвертое дело в отношении экс-чиновника. Согласно материалам дела, взятку бывший замглавы Минобороны также получил от руководителя "Олимпситистроя" Александра Фомина.