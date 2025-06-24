В Тюменской области компания "СтальМост" задолжала работникам больше 63 миллионов рублей

Компания "СтальМост" погасила задолженность по зарплате на сумму более 63 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Организация нарушила сроки выплаты зарплаты работникам за апрель. Долги компания накопила перед 1137 работниками.

С целью восстановления нарушенных прав граждан принят комплекс мер прокурорского реагирования: в адрес руководства общества внесено представление и объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона, по постановлению прокуратуры исполнительный директор организации привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).

После вмешательства прокуратуры зарплата была выплачена.