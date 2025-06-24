Госдума в четыре раза увеличила штраф за несообщение военкомату о переезде

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях одобрили поправки в КоАП в части штрафов за несообщение военкомату о переезде. Сейчас штраф составляет 1-5 тыс. руб., после повышения станет 10-20 тыс. руб.

Авторы законопроекта указывают, что в 2023 году за несообщение о переезде было оштрафовано более 27 тыс. человек, еще 20 тыс. отделались предупреждением. Парламентарии, предложившие поправки, полагают, что штраф в 5 тыс. руб. "несоизмерим с совершаемым деянием".

Штраф полагается не только за несообщение о переезде в военкомат, но и в случае, если при переезде военнообязанный не стал регистрироваться на новом месте. Проинформировать соответствующие органы можно на Госуслугах, письмом или лично явиться в военкомат. На это после переезда у гражданина есть две недели.