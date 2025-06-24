Алексей Вихарев прокомментировал отчет главы Екатеринбурга о работе в 2024 году

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев прокомментировал отчет главы города Алексея Орлова о проделанной им работе в 2024 году. Вихарев отметил серьезные изменения в транспортной реформе, а также хороший результат в строительстве школ, ремонте дорог и благоустройстве уральской столицы.

Также депутат подчеркнул, что Екатеринбург собрал рекордные результаты в голосовании в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС).

"Благодаря слаженной работе городской команды и волонтерских объединений, поддержке врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера, неравнодушию жителей удалось собрать почти 400 тыс. голосов. Из них свыше 270 тыс. – собраны волонтерами, в том числе из нашего Волонтерского центра. Екатеринбург вывел в лидеры и Свердловскую область", - написал Алексей Вихарев в своих соцсетях.

Он также добавил, что город может всерьез рассчитывать на федеральное финансирование для благоустройства не только победителя голосования, но и дополнительного общественного пространства. Решение по этому вопросу будет озвучено в ближайшее время.

"Спасибо всем жителям, кто поддерживает город, помогает сделать его еще лучше!" - добавил депутат.

Напомним, что победителем голосования на благоустройство в 2026 году стал участок набережной рек Исети и Ольховки. Набережная является логическим продолжением от площадки фестиваля "Атмофест" к пешеходному мосту через реку Ольховку, ведущему в парк УрГУПС и далее к улице Колмогорова, оканчивающейся недавно реконструированной плотиной на реке Ольховке. О том, что ждет екатеринбуржцев на фестивале, мы рассказывали ранее.