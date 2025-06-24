Актер Данила Козловский возобновит карьеру в театре у Меньшикова

Актер Данила Козловский готовится возобновить театральную карьеру в России. В сентябре на сцене Московского драматического театра им. Ермоловой (худрук Олег Меньшиков) Козловский сыграет главную роль в постановке Саввы Савельева "Чуковский".

В последние несколько лет Козловский "сделал паузу в карьере". Параллельно с отсутствием работ в кино и театре артист судился с кляузником Виталием Бородиным, который стал известен благодаря жалобам на звезд в правоохранительные органы. В итоге суд встал на сторону Козловского, напоминает РБК Life.